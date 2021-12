Ieri Alex Belli si è finalmente dichiarato a Soleil Sorge. L’attore di CentoVetrine ha confessato all’influencer di essere innamorato e durante la sera ha aggiunto che se non fosse stato sposato si sarebbe messo con lei. Il 38enne è sicuro di abbandonare il reality il prossimo 13 dicembre, perché crede sia la soluzione migliore per tutelare il matrimonio con Delia Duran e anche la reputazione di Soleil.

Secondo voi uscirà davvero tra 13 giorni?



“Non ce la faccio a stare accanto a te e vivere questa cosa qui. Voglio proteggere te e Delia e per farlo devo andare via da qui. Io 13 giorni ed esco. Meglio che esca tra 13 giorni. Ascolta non sto dicendo oggi, ma per la data che doveva essere la finale. Non voglio fare del male a te. Ho paura di ferire qualcuno.

Però quello che abbiamo è unico. Se io non avessi avuto una storia fuori, io e te avremmo costruito una delle storie d’amore più belle del GF Vip. Però siccome non è così. Io però baby non posso, non posso andare oltre ti prego, devo cercare di fermare questa roba. Abbiamo cercato di mantenere tutto nella fase goliardica di amicizia, ora non gestiamo più il rapporto. Abbiamo passato il limite fidati. Non l’abbiamo cercata o voluta. Adesso siamo in un limbo e l’unica soluzione è che tu non mi veda più. Magari un giorno ci rivediamo, quando tutto sarà passato. La nostra razionalità adesso non funziona.

La forza di controllo con te non ce l’ho Sole, l’ho perduta quando ti ho vista. Le emozioni le possiamo controllare fino ad un certo punto. Se tu riesci a controllarti io non ce la faccio. Tu vorresti che io rimanessi qui dentro a torturarci in questo modo? Perché questo è, ci stiamo torturando entrambi. Questa cosa tra noi è stupenda, ma andando avanti potrebbe essere una tortura troppo forte. Dove ti porto? Ti porterei in una cosa non bella”.