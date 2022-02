Belli è rientrato al Grande Fratello Vip per riconquistare Delia Duran, ma avrà inevitabilmente anche un faccia a faccia con Nathaly Caldonazzo, che ha minacciato di querelare un paio di settimane fa.

Nathaly Caldonazzo rischia di essere denunciata: “Ho già pronto un fascicolo” https://t.co/pKnLKGEeIb #GFVIP — BICCY.IT (@BITCHYFit) January 19, 2022

Quando Belli era fuori la Casa, infatti, Caldonazzo – parlando con la pantera del Sud America – aveva etichettato l’uomo come un “narcisista patologico pericoloso per le donne”. Nel dettaglio aveva detto: “Alex Belli? Un narcisista patologico e malato di mente. Pericoloso per la donna. Urla poi, che caz*o urli. Quando urlano è perché vengono smascherati. E’ sempre un urlo sopra le righe e fuori luogo, se ci fai caso. Come l’esorcista se ci butti l’acqua santa addosso capito? Con gli uomini così vince chi fugge? Chi fugge a gambe levate. Tanto non cambiano. lo vedo palesemente un narcisista patologico senza alcun dubbio”.

Belli un “malato di mente narcisista patologico” per la Caldonazzo. L’attore risponde https://t.co/yQmYhDHSGI #GFVip — BICCY.IT (@BITCHYFit) January 17, 2022

A distanza di oltre un mese i due si sono ritrovati a vivere sotto lo stesso tetto e quelle parole hanno tutt’ora un peso. Non a caso ieri sera Alex Belli, parlando con Delia Duran, ha definito Nathaly Caldonazzo una “frustrata”.

“Per una frustrata che ti continua a manipolare e ti dice che mi devi lasciare.. Ascolta lei, visto che ha tanto successo nella vita, ascoltala no? Mi ha distrutto e mi ha dato del manipolatore e tu ascolti lei e non me? Il problema è qua. Con quella manipolatrice che ti ha manipolato in tutto questo tempo, che piano piano mi occuperò anche di lei. La tua cara amica Nathalie Caldonazzo che non è l’amica che tu pensi”.

Vado a comprare i popcorn perché non vedo l’ora di assistere al confronto fra il “manipolatore” e la “frustrata”.