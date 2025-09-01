28.7 C
Bellezza Italia: Guida al Turismo Sostenibile e Autentico

Da StraNotizie
Bellezza Italia: Guida al Turismo Sostenibile e Autentico

Oggi i turisti possono raccogliere informazioni sui viaggi attraverso fotografie, video e social media, ma corrono il rischio di rimanere delusi da un eccesso di visitatori, prezzi elevati e mancanza di autenticità. Questa situazione è particolarmente critica per chi ama musei e aree archeologiche. Nasce così il saggio “Bellezza Italia. Manuale d’uso per il turismo che vogliamo” di Roberto Guiggiani e Gianluca De Felice.

Il libro affronta temi come il marketing, la valorizzazione del patrimonio e la gestione del turismo culturale, offrendo strumenti per comprendere le sfide di un settore in continua evoluzione, fondamentale per l’economia italiana. Essenziale è mantenere un equilibrio tra la fruizione dei luoghi e la tutela dei beni storici. Ogni meta turistica deve affrontare questa sfida: non è possibile scegliere i turisti, ma è fondamentale accoglierli in modo appropriato.

Gianluca De Felice è segretario dell’Opera della Primaziale Pisana, responsabile del complesso monumentale di Piazza del Duomo a Pisa, e collabora con importanti fabbricerie italiane. Ha anche insegnato in diverse istituzioni universitarie.

Roberto Guiggiani, docente di “Evoluzione dei mercati e nuove tendenze nel turismo” e “Management del turismo Sostenibile”, lavora nel settore dal 1992, con esperienze che spaziano dalla giornalistica alla gestione alberghiera. Ha ricoperto ruoli significativi come organizzatore di eventi e presidente di un progetto europeo dedicato ai percorsi accessibili per persone con disabilità.

