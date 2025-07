Bellezza e Benessere: Armonia tra Corpo e Mente

Il concetto di bellezza è spesso associato all’estetica, ma comprende anche elementi di salute fisica e mentale. Olga Gosteva, creatrice del blog “Chiedi alla Olga”, promuove questa visione integrata, evidenziando che bellezza, salute e benessere devono coesistere per un equilibrio autentico.

Nel suo blog, Olga combina esperienze personali con competenze professionali, collaborando con esperti in medicina, nutrizione e fitness. Propone contenuti su cinque argomenti principali: allenamento, cura della pelle, medicina estetica, alimentazione ed esercizio mentale. La sua esperienza nel settore della bellezza inizia in Russia, dove si diploma in estetica e lavora in saloni rinomati.

Dopo il trasferimento in Italia nel 1997, Olga continua la sua carriera come estetista. Approfondisce la sua formazione studiando Shiatsu e ottiene l’attestato di Maestro. Nel 2010, entra nello studio del chirurgo plastico Ivan Arruda, dove collabora tuttora.

Olga sottolinea l’importanza dell’alimentazione sana e dell’attività fisica per mantenere energia e benessere. Pratica regolarmente sport con un personal trainer e si dedica anche alla meditazione. Attualmente sta frequentando un master in Comunicazione e benessere personale presso la Scuola di Palo Alto.

Gli interessi di Olga non si fermano alla bellezza e alla salute; ha una passione per la filosofia stoica e ha ricevuto riconoscimenti accademici, tenendo una lezione sull’Art Brut. Questa prospettiva amplia il suo approccio, rendendo la bellezza una forma di espressione che tocca anche l’arte, considerata strumento terapeutico.