Bellavia su Gegia e Cristina: “Se le ho molestate? Sono le meno belle!”

Marco Bellavia al Grande Fratello Vip ha ricevuto varie accuse da parte di tre gieffine, tutte sullo stesso tenore. Ginevra Lamborghini – poco prima di dire che si meritava il bullismo – l’ha accusato di averle più volte dato dei pizzicotti non richiesti sulla vita; Cristina Quaranta al settimanale Chi ha alluso “con me ha usato atteggiamenti non idonei che non sono andati in onda e preferisco non entrare nei particolari“; mentre Gegia è stata più esplicita: “Lui voleva fare cose nel letto con me, voleva fare cosacce!“.

Ospite a Casa Chi, Marco Bellavia ha commentato queste accuse soffermandosi su Gegia e Cristina Quaranta.

“Cosa voglio dire? Si commentano da sole le cose. Proprio le due meno belle della Casa sostengono che ci ho provato? Oh, è vero, non ho detto che sono brutte, ho detto che sono le meno belle del gruppo. Vuol dire che ho cambiato gusti? Non sono il mio genere. Quello che posso dire a Cristina Quaranta è che sì, forse sarò stato un po’ irrispettoso quando stavo male. Ma dico forse perché mi sono ritrovato a non ragionare con la testa, non dormivo da tre, quattro, cinque notti. La mia testa viaggiava da sola, la mia testa andava a destra ed il mio corpo a sinistra. Vi giuro su Dio che io non so cosa abbia fatto. Se ho molestato qualcuno chiedo scusa e chiedo di perdonarmi, poi se vogliono querelarmi, eventualmente mi querelino”.

Marco Bellavia, le parole su Nikita Pelizon

Marco Bellavia, infine, ha detto la sua anche su Nikita Pelizon: “Nikita ha perso un po’ di punti con me, perché se vuole dimostrare di essere una brava mental coach deve ancora un po’ studiare, tutt’ora è un po’ acerba. Non è vero che il gruppo la sta isolando, si sta isolando da sola. Ad esempio quando ha risposto con poco rispetto a Pamela non comprendendo il suo grosso problema“.