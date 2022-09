Bellavia sempre più vicino a Pamela Prati: “Hai bisogno di uno come me”

Da venerdì scorso Marco Bellavia ha iniziato a corteggiare Pamela Prati, prima in modo velato e scherzando e poi in maniera più evidente. L’ex conduttore di Bim Bum Bam ha detto chiaramente di apprezzare la bellezza della showgirl e di stare bene insieme a lei e le sue frasi non sono passate inosservate all’interno della casa. Giaele De Donà infatti ha dichiarato che secondo lei Pamela e Marco presto diventeranno una coppia e dello stesso parere è Antonino Spinalbese. L’ex compagno di Belen Rodriguez rivolgendosi ai coinquilini ha detto: “Comunque dobbiamo trovare il modo di far trovare il coraggio a Marco a provarci con Pamela. Facciamo in modo che lui si butti“.

Non contento Spinalbese si è appartato con Marco Bellavia e gli ha fatto notare il suo evidente interesse per Pamela Prati: “Si nota che c’è qualcosa. Che ne pensi di lei? Se tu ti basi sui rapporti che ci sono adesso tra i giovani, sono frivoli. Invece il suo sfuggire da te mi emoziona. Mi emoziona vederlo, vedere il suo sfuggire, che viene da te e poi sfugge. Me ne sono accorto di questa cosa vostra“.

Marco ha spiegato il suo punto di vista sul corteggiamento e sul rapporto con Pamela: “Lei è splendida, anche le altre ragazze sono belle, però è chiaro che si vede la differenza generazionale. Per di più Pamela è speciale per il suo vissuto e per il suo essere diva e donna. Il suo sfuggire da me? Sì io le corro dietro e questo ti emoziona? La conquista è la cosa più bella di tutte. Questo è il percorso che fai per raggiungere un traguardo che può essere fidanzarti e sposarti con una donna ed essere felice“.

Bellavia e la richiesta ai gieffini: “Mi lasciare solo con Pamela?”

Negli ultimi due giorni Marco ha passato molto tempo con Pamela e ieri in cucina ha chiesto agli altri gieffini di lasciare la stanza per stare da solo con la Prati: “Dovreste uscire tutti da questa stanza e lasciarmi da solo con Pamela“. Poco dopo il conduttore è tornato a corteggiare la star del Bagaglino: “Pamela tu devi ridere di più, devi sorridere di più tu hai bisogno di uno come me“.

Che Pam abbia trovato il suo Mark?



Pamela:” dai andiamo in cucina a vedere cosa hanno portato,vieni con me?”

Marco:”dove?”

Pamela:”in cucina!” Pamela:”andiamo Bellavia” Marco:”sai che mi piace quando mi chiami per cognome,prati”

Come filtrano loro!🤏🏻#gfvip #belprati