Bellavia piange tutta la notte al Grande Fratello Vip

Sembra che i gieffini non sopportino Marco Bellavia e oltre ad averlo nominato, non perdono occasione per punzecchiarlo e criticarlo. C’è poi chi sparla del conduttore alle spalle, accusandolo di essere ‘poco chiaro’ o ‘falso’ nel corteggiamento di Pamela Prati. Nei primi giorni in casa Marco è sembrato tranquillo e con le spalle larghe, apparentemente non ha dato peso ai giudizi degli altri, ma ieri è crollato. Durante la notte il vippone è scoppiato a piangere ed ha continuato anche la mattina appena sveglio. George Ciupilan si è accorto che il coinquilino stava piangendo e gli si è avvicinato: “Che succede? Non puoi piangere di prima mattina, dai vieni con me a fare colazione“.

Dopo aver fatto colazione Marco ha provato a sfogarsi con Gegia, dicendole di sentirsi sotto esame e giudicato dagli altri. La gieffina però l’ha zittito: “Non me ne frega niente adesso di te. Stai zitto oggi, stai zitto. Io te consiglio da psicologa, statte zitto. Se spieghi come stai peggiori e non lo sai fare!”

Marco può non piacere e i suoi atteggiamenti possono anche risultare sospetti, ma questo accanimento della casa…

Marco Bellavia, le accuse di Nikita: “Non mi piacciono i suoi atteggiamenti”.

Non solo i maschi della casa, stamani anche Nikita ha sparlato di Marco. La ragazza si è avvicinata a Pamela Prati e l’ha messa in guardia da Bellavia: “Ho visto che vi siete allontanati? Dai che ci sono degli atteggiamenti che a me personalmente non sono piaciuti.Appena gli dai un attimo di attenzioni si attacca e inizia a cercare il contatto. Lo fa con tutti e non mi piace questa cosa. L’hai notato anche tu? Se hai dimostrato l’interesse per una persona, a me come donna non piace che lo fai con altri. Infatti mi sono detta che te l’avrei detto. Poi appena gli fai notare le cose si sente in colpa. Lui secondo me non ha il coraggio delle sue azioni. Oggi sono stata molto distante da lui. Mi sono detta ‘che cosa succede?’. Allora non sono sola e l’hai notata anche tu“.