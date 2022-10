Bellavia chiede la squalifica di Elenoire Ferruzzi: “Fa bullismo e sputa”

Durante l’incontro con gli ex coinquilini al GF Vip, Marco Bellavia ha consigliato loro di far tesoro della sua uscita dal gioco: “Da questa brutta esperienza cerchiamo di trarne qualcosa di bello. Vivete il gioco in maniera positiva, fate qualcosa di costruttivo“. I vipponi però non hanno nemmeno ascoltato il consiglio di Marco, visto che la sera stessa hanno continuato a litigare.

Bellavia chiede la squalifica di Elenoire Ferruzzi: “Per me lei andrebbe squalificata”.

L’ex gieffino ha commentato i continui attacchi di Elenoire a Nikita. Secondo Bellavia, la Ferruzzi andrebbe squalificata: “Dopo quel che ho visto al GF Vip voglio sbilanciarmi e consigliare la squalifica per Elenoire Ferruzzi. Il RISPETTO è la prima regola di una convivenza tra individui. Elenoire ha detto anche:”Nikita porta sfortuna”. Si torna indietro di 60 anni. Non ci siamo proprio. Per me Elenoire Ferruzzi squalificata. Meno male che dovevano fare qualcosa di costruttivo… Sputare ridere di altri e bullizzare non è proprio quello che intendevo“.

sì vabbè ma se per ogni frase cattiva dobbiamo espellere qualcuno che lo facciamo a fare il reality? Il tuo caso era diverso da Nikita, non facciamo paragoni inutili — iconica (@iconicame) October 25, 2022

Che Elenoire abbia esagerato parlando di ‘iella’ e ‘malocchio’ siamo tutti d’accordo. Ma gli stessi discorsi sono stati fatti in almeno altre 2 edizioni del GF Vip e non c’è stata nessuna squalifica. Una persona cara a Marco parlò addirittura di sfortuna e sale grosso per neutralizzare le energie negative di una concorrente.

Quello che i gieffini hanno fatto a Marco Bellavia è stato gravissimo e giustamente sono stati presi provvedimenti, ma la situazione di Nikita ed Elenoire è molto diversa. Invocare la squalifica per la Ferruzzi è eccessivo e porterebbe ad un clima di terrore nella casa del GF Vip, che DEVE vivere anche di litigate, antipatie, catfight e sfuriate, elementi che fanno parte anche del nostro quotidiano. Chi vuole vedere una favola Disney può tranquillamente fare un abbonamento a Disney Plus. Detto questo, una bella ramanzina per il bodyshaming e le parole sulla iella ci sta tutta.