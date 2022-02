Oggi tutti parlano dell’amore libero di Alex e Delia, dimenticandosi probabilmente che fra i primi a farlo in Italia sono stati Bella e Benji.

L’attrice americana lanciata da Disney ed il musicista, infatti, già nel 2019 parlavano della propria libertà mentale nel vivere la loro relazione. Non un rapporto poliamoroso come inizialmente creduto dai media, ma qualcosa di più delineato.

Dopo aver sperimentato una relazione a tre (con Mod Sun e Tana Mongeau), Bella Thorne si è fidanzata con Benji Mascolo mantenendo però una relazione a distanza, lui in Italia, lei in America. “Sono geloso, ma Bella mi ha aperto la mente“, ha dichiarato lui al settimanale Oggi.

Durante la loro storia, Bella Thorne ha avuto un flirt anche con la deejay Alex Martini, super approvata da Benjamin. Storia però naufragata poco dopo proprio per la scarsa complicità fra Alex e Benji, come confessato da lei a Cosmopolitan.

E ancora:

“Trovare le persone giuste però, non è facile: un sacco di miei partner hanno esclamato ‘Cosa?!’ e io ‘Amico, questo è quello che sono’. Capisco totalmente se non ti interessa, ma a questo punto della mia vita, voglio trovare quello che mi rende più felice, questa è la mia missione. Se non vuoi partecipare a questa missione con me, allora okay, capisco. Un sacco di persone che non volevano hanno cambiato idea. All’inizio mi chiedevano come potessi farlo ma poi quando ci hanno provato hanno totalmente cambiato idea, dicendo: ‘Wow, questo è bello’”.

Nel 2020 Benji Mascolo ha confessato di non vivere una relazione cosiddetta “poliamorosa”, ma di lasciare alla sua compagna (apertamente bisessuale) la possibilità di incontrare e frequentare qualsiasi ragazza.

Insomma, Alex e Delia who?

