Sport

Belinda Bencic trionfa nel WTA di Hong Kong e avanza

Belinda Bencic trionfa nel WTA di Hong Kong e avanza

Belinda Bencic, attualmente al 11° posto nel ranking WTA, continua la sua serie di successi dopo la vittoria a Tokyo, avviandosi con determinazione nel WTA 250 di Hong Kong. Al primo turno, ha affrontato la bielorussa Aliaksandra Sasnovic, posizione 111, trionfando con un punteggio di 6-3 6-4.

Nel primo set, Bencic ha rotto il servizio dell’avversaria nel quarto gioco, pur dovendo affrontare quattro palle break che ha saputo annullare. Il secondo set si è rivelato più intenso, ma l’elvetica ha trovato il modo di allungare il punteggio solo nella fase finale, assicurandosi così un posto al turno successivo.

