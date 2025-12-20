Belinda Bencic eccelle a livello mondiale

A febbraio, è stato vinto il titolo ad Abu Dhabi, battendo altre due regine Slam come Vondrousova e Rybakina. A marzo, si sono raggiunti i quarti ad Indian Wells, battendo anche Anisimova e Gauff, prima di cedere a Keys. In estate, sui prati di Wimbledon, è stata raggiunta la seconda semifinale Slam, battendo Andreeva, prima di arrendersi a Swiatek. A fine ottobre, è stato vinto il secondo trofeo in stagione, il decimo in carriera, a Tokyo.

Per Belinda, il successo più importante è stato lo sforzo collettivo della famiglia, che le ha permesso di avere il tempo e lo spazio per competere. Ha sottolineato di avere un marito incredibile che si occupa della figlia 24 ore su 24 e dei genitori che l’aiutano tantissimo, anche quando si tratta di allenarsi.

Il nuovo impegno di Bencic inizierà con la Svizzera in United Cup, contro l’Italia a Perth, per una sfida con Jasmine Paolini. Poi giocherà Adelaide e l’Australian Open. Belinda vuole vedere quanto può dare e fino a quando vuole giocare. Sente di poter migliorare fisicamente e diventare più forte, perdendo un po’ di peso e migliorando altre cose.