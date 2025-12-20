14.8 C
Roma
sabato – 20 Dicembre 2025
Sport

Belinda Bencic eccelle a livello mondiale

Da stranotizie
Belinda Bencic eccelle a livello mondiale

A febbraio, è stato vinto il titolo ad Abu Dhabi, battendo altre due regine Slam come Vondrousova e Rybakina. A marzo, si sono raggiunti i quarti ad Indian Wells, battendo anche Anisimova e Gauff, prima di cedere a Keys. In estate, sui prati di Wimbledon, è stata raggiunta la seconda semifinale Slam, battendo Andreeva, prima di arrendersi a Swiatek. A fine ottobre, è stato vinto il secondo trofeo in stagione, il decimo in carriera, a Tokyo.

Per Belinda, il successo più importante è stato lo sforzo collettivo della famiglia, che le ha permesso di avere il tempo e lo spazio per competere. Ha sottolineato di avere un marito incredibile che si occupa della figlia 24 ore su 24 e dei genitori che l’aiutano tantissimo, anche quando si tratta di allenarsi.

Il nuovo impegno di Bencic inizierà con la Svizzera in United Cup, contro l’Italia a Perth, per una sfida con Jasmine Paolini. Poi giocherà Adelaide e l’Australian Open. Belinda vuole vedere quanto può dare e fino a quando vuole giocare. Sente di poter migliorare fisicamente e diventare più forte, perdendo un po’ di peso e migliorando altre cose.

Articolo precedente
Salute mentale in Svizzera
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.