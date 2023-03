belietop 603xl compatibili con epson 603 cartucce per Epson XP 3100 XP 2100 XP-3105 WF-2810 WF-2830 WF-2850 XP-2100 XP-4100 XP-4105 (5 pezzi)

Descrizione prodotto

Risparmia sui costi

L’inchiostro Belietop 603XL fornisce più stampe e riduce efficacemente i costi di stampa rispetto alle cartucce di capacità standard.

Colore vivido

Le cartucce d’inchiostro Belietop 603XL possono stampare colori vividi e utilizzare i chip più recenti per essere compatibili con tutte le stampanti a inchiostro 603xl rispetto ad altre cartucce compatibili.

Ampiamente utilizzata

Le cartucce d’inchiostro Belietop 603XL sono ampiamente utilizzate nella maggior parte delle scene della vita, come scuola, ufficio, casa, ecc. Dai vita alla praticità!

Belietop 603xl compatibili con Epson Expression Home XP-2100 XP-2105 XP-2150 XP-2155 XP-3100 XP-3105 XP-3150 XP-3155 XP-4100 XP-4105 XP-4150 XP-4155, WorkForce WF- 2810DWF WF-2820DWF WF-2830DWF WF-2835DWF WF-2840DWF WF-2845DWF WF-2850DWF WF-2870DWF

Belietop 603 XL con resa elevata circa 500 pagine per nero, circa 350 pagine per colore (*Basato su una copertura del 5% di carta A4)

Le cartucce d’inchiostro Belietop 603XL (non originali) sono compatibili con le cartucce epson 603 XL. Il chip intelligente identifica rapidamente la tua stampante

Confezione multipla di cartucce d’inchiostro Belietop 603XL (2x nero, 1x ciano, 1x magenta, 1x giallo), guida rapida e offriamo 24 mesi di garanzia e un servizio clienti cordiale

Le cartucce per stampanti Belietop 603xl risparmiano di più e stampano di più. Creano linee precise e dettagli nitidi che ti aiutano a risparmiare denaro e a stampare in modo più efficiente