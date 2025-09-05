Il Belgio ha ottenuto una netta vittoria contro il Liechtenstein, con un punteggio di 6-0, durante una partita di qualificazione ai Mondiali. La squadra, guidata da Rudi Garcia, ha mostrato una performance convincente.

Un aspetto interessante del match è stato il cambiamento di capitano; Rudi Garcia ha deciso di affidare la fascia a Youri Tielemans, sottraendola a Kevin De Bruyne. Questa scelta non ha influenzato né la squadra né De Bruyne, che ha segnato un gol.

Dopo la partita, De Bruyne ha rilasciato un’intervista a “Sporsza”, un canale belga di informazione, in cui ha commentato sia la situazione della fascia di capitano sia la sua nuova avventura al Napoli. Il centrocampista ha spiegato che la decisione sul capitano è stata presa congiuntamente da Garcia e Lukaku, evidenziando come sia una scelta pensata per il futuro del gruppo.

In merito ai suoi primi mesi a Napoli, De Bruyne ha dichiarato che la preparazione estiva è stata impegnativa, ma si sente in forma. Ha inoltre sottolineato la differenza di approccio lavorativo tra i club inglesi e quelli italiani, notando che nel sud Italia c’è una forte passione per il Napoli. Ha espresso fiducia nel potenziale di crescita del club, sottolineando la possibilità di costruire qualcosa di grande.