Belen torna single e rispunta Stefano De Martino: parla un amico

La vita sentimentale di Belen Rodriguez è quanto di più simile ad un giro sulle montagne russe, tra accelerate, brusche frenate, giri della morte e ripartenze. La showgirl argentina dopo l’ennesima rottura con Stefano De Martino (siamo a quota tre o quattro?) si è messa insieme ad Elio Lorenzoni, ma la storia è durata pochi mesi: “Durante la vacanza in Argentina eravamo tutti, i miei genitori, Cecilia, Ignazio e il mio ex. Sono volati tanti coltelli. Mia madre e il mio ex ragazzo non andavano d’accordo, lei mi ha dato ragione su tutto e di solito non lo fa. A un certo punto ho capito che lo dovevo mandare a casa. Come mai ci siamo lasciati? Banalmente non andavamo più d’accordo ed è finita per questo motivo“.

Dopo essere rimasta single per un po’, la Rodriguez ha ritrovato “l’amore” con Angelo Edoardo Galvano, ma anche questa relazione sarebbe naufragata di recente e adesso è rispuntato il fantasma dal passato…



Belen è single e la “colpa” sarebbe anche del suo passato con Stefano De Martino.

Il settimanale Oggi ha confermato la rottura tra Belen e Angelo, pare infatti che adesso la presentatrice (che da settembre sbarcherà sul Nove) sia libera, ma non così felice. Stando alle rivelazioni fatte da un amico della Rodriguez al magazine, la 38enne avrebbe ripensato a Stefano De Martino, questo perché non avrebbe ancora superato la fine del matrimonio con il conduttore di Rai Uno: “La situazione non è così semplice. Tra loro c’è stato il vero amore. – si legge sul settimanale Oggi – Lei non ha mai elaborato davvero il lutto della separazione da Stefano De Martino e anestetizza l’insoddisfazione in una confusa girandola di relazioni“.

Che la nuova stagione televisiva riporti anche il quarto ritorno di fiamma per De Martino e la Rodriguez? Se così fosse non dovremmo stupirci.