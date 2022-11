Belen sul matrimonio di Cecilia e Ignazio: “Momenti brutti e belli”

Tutto è nato al GF Vip 2 ed erano in pochi a scommettere sulla loro storia, invece qualche giorno fa Ignazio Moser ha chiesto a Cecilia Rodriguez di sposarlo. Oggi i due ex gieffini sono stati ospiti a Verissimo per raccontare la proposta di matrimonio. Moser ha rivelato che Belen Rodriguez l’ha aiutato a scegliere l’anello per Cecilia.

“Durante la proposta mi sono un po’ inceppato. Lei si aspettava la proposta al compleanno la scorsa estate. Lei era pronta, ma visto che il nostro rapporto era nato sotto i riflettori non volevo esasperare. La proposta plateale non era una cosa che mi piaceva molto. Lei quando non è arrivata la proposta aveva perso le speranze. Per l’anello ho chiesto aiuto a Belen. Sua sorella l’ha visto in anticipo ed ha approvato. La cosa più bella di Cecilia è la sua bontà e spontaneità e chi la conosce lo capisce subito”.

Cecilia Rodriguez sull’incontro con Ignazio e la proposta di matrimonio.

“Non ho sospettato niente. Mi ha fatto una vera sorpresa. Fare tutto senza farsi scoprire è stato difficile perché conviviamo. Tutto è nato con la festa di Halloween al GF Vip. Ignazio e mia sorella hanno scelto bene l’anello. Belen è stata bravissima perché non si è fatta scappare nulla. Ho incontrato la mia anima gemella, sono fortunata e non tutti hanno la fortuna di incontrarsi. Quando ho incontrato lui ero in un periodo complicato. Non stavo molto bene non sorridevo più e lui mi ha portato leggerezza. Ignazio non mi ha mai voluto cambiare e mi ha accettato con tutti i miei difetti. Devo dire che mi ha dato tanta sicurezza. Come dice mia sorella Belen ci sono stati momenti belli e anche brutti. Ci siamo anche lasciati, però ci siamo ritrovati. Avevamo preso un momento di riflessione. C’è stata questa crisi ed è servita. Quel periodo ci ha resi più forti”.

Belen Rodriguez e le parole sul matrimonio della sorella.

“Non potevo non fare loro i miei auguri. Sono molto contenta che vi sposate. Siete una coppia vera e bella. Avete passato dei momenti no come tutti e poi momenti belli. Però avete continuato a scegliervi nel tempo. Avete la possibilità di dire di sì e l’avete fatto. Siete rimasti uniti ed è bellissimo. Cecilia sono felice che tu sposi Ignazio perché è un bravo ragazzo di sani principi. Non vedo l’ora di diventare zia e datevi da fare”.