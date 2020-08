Archiviato il flirt con Gianmaria Antinolfi, adesso Belen Rodriguez sta frequentando l’hairstylist Antonino Spinalbese. I due non hanno ancora ufficializzato la loro relazione, ma sono stati beccati dai paparazzi mentre si baciavano e le foto sono finite sulla copertina del settimanale Vero. Ovviamente migliaia di persone hanno contattato su Instagram anche l’ex fidanzata di lui, Chiara, che ieri sera ha scritto un post in cui ha confermato che lei e Antonino si sono lasciati da mesi, ma che non è comunque facile vedere le sue foto con Belen ovunque.

La ragazza ha anche chiesto ai suoi follower di smetterla di inviarle immagini e articoli sul suo ex.

“In tantissimi mi state scrivendo per chiedermi come stia. Io sto bene. Tra me e Anto è finita mesi e mesi fa. Ovvio che non è piacevole aprire Instagram e ritrovarsi in esplora 1800 foto e articoli che lo ritraggono con qualcun altro. Questo in una situazione normale non accadrebbe e dopo una rottura dà parecchio fastidio, ma non posso prendermela con Instagram – Zucky poi ti chiamo e ne parliamo in privato. Per il resto vi assicuro che sono così fiera della persona che sono che non mi sento da meno a nessuno. Ognuno di noi è unico e speciale a modo suo, non scordatevelo mai. (P.S. adesso gentilmente, se volete evitare di essere mandati a quel paese in cinese, non mandatemi più ‘sti articoli). Vi voglio molto bene, grazie”.