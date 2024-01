La showgirl: “Tempesta di fulmini, un disastro. Per fortuna stiamo bene”

Belen Rodriguez ha postato un video su Instagram mentre spazza via l’acqua nella sua casa in Argentina dopo un nubifragio che ha colpito ll’area di Reta. “Un disastro, migliaia di persone bloccate in casa. Fortunatamente stiamo tutti bene”, scrive nel post che accompagna il filmato.