Belen si sposa con Elio Lorenzoni? La foto dell’anello

Belen Rodriguez si sposerà con Elio Lorenzoni? Questo è quello che abbiamo dedotto dall’ultimo post che l’argentina ha condiviso sui social. Ha messo una mano con un anello all’anulare con scritto “sì”.

Insomma, la formula “Anello+Anulare+Sì” significa solo “Matrimonio” e se alla fine si scoprirà che intendeva altro ci ha palesemente trollati.

Belen Rodriguez e Elio Lorenzoni stanno insieme da poco tempo, ma si conoscono da oltre un decennio: lui è sempre stato al suo fianco, faceva parte della cerchia di amici ristretti di cui si fidava.

“Diciamo che lo conosco da tanto tempo. 12 anni, ma mai avuto niente. Lo vedevo come un amico e poi già gli volevo bene perché è un ragazzo per bene per bene. Sai, dal volere bene, quando c’è una bella amicizia, all’amore si fa in fretta. Comunque stiamo insieme da cinque mesi”.

Belen Rodriguez: il matrimonio è nell’aria, un nuovo figlio no

Nonostante l’odore di fiordi d’arancio, Belen Rodriguez non aspetta nessun figlio. Qualche giorno fa la showgirl su Instagram ha risposto ai commenti di alcuni follower e ha dichiarato di non essere incinta. Dopo ha aggiunto che presto la rivedremo in televisione: “Non sono in dolce attesa, sono solo serena. Quando ritorno in televisione? Torno presto, fra poco poco, manca sempre meno e ritorno“.