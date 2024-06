Belen si espone su Chiara Ferragni: rapporto gelido e nuovo commento

Per anni sono circolati rumor su presunti dissapori che Chiara Ferragni avrebbe avuto con Belen Rodriguez e Giulia De Lellis. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne e la showgirl argentina hanno confermato tutto, anche se con modi e tempistiche diverse. La Rodriguez qualche mese su Instagram ha detto di non aver mai avuto un bel rapporto con Chiara, mentre la De Lellis mercoledì scorso a Fan Page ha svelato come mai la Ferragni ha smesso di seguirla sui social.

Belen nel suo post ha però specificato che i rapporti gelidi con la signora FerragneX erano dovuti a terze persone: “Ho provato anche rabbia nel leggere la situazione che la riguarda. Io e lei non abbiamo mai avuto un bel rapporto, ma per colpa di terzi. Però esiste anche l’umanità e vedendo come la cattiveria la stia ricoprendo sui social dalla mattina alla sera mi sento di dire basta. Ha sbagliato, ma lasciatela in pace adesso“.

Ospite al BCT, il Festival Nazionale del Cinema e della Televisione di Benevento, la Rodriguez è tornata a parlare di Chiara Ferragni. La conduttrice ha dichiarato che se Chiara ha sbagliato pagherà nelle sedi opportune, ma che l’odio che sta ricevendo sui social non è giustificabile.

“Non leggo i commenti negativi che arrivano sui social, anche se mi dispiace notare che l’80% di questi arrivino dalle donne. È una cosa che non comprendo e non comprenderò mai ma, in qualche modo, ci ho fatto pace. Penso, per esempio, a quello che è capitato a Chiara Ferragni: indipendentemente dal fatto in sé e considerando che se sbagli è giusto pagare nelle sedi competenti, vedere tutto l’odio e le cattiverie che le sono arrivate fa male. Ci vuole più solidarietà, ci vuole più comprensione, e meno giudizio. In generale, cerco di immedesimarmi nelle persone che criticano, perché è evidente che abbiano passato qualcosa di brutto per comportarsi in quella maniera.

Non pensate che le vite dei personaggi siano perfette. Mi rendo conto che da fuori sembra che io abbia una vita perfetta, ma non è così. Mi intristisco come si intristiscono tutti, e il fatto che sui social tutti appaiano felici e appagati è una bugia. È importante che la gente lo capisca. Mi sono subito annoiata a fare la modella perché sono un personaggio parlante che cerca il contatto”.