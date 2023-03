Belen si commuove salutando Maria e ricordando Maurizio Costanzo

Così come tutti gli altri programmi di Mediaset, anche l’ultima puntata de Le Iene si è aperta con un ricordo di Maurizio Costanzo. Belen Rodriguez durante il suo monologo ha salutato Maria De Filippi e si è commossa.

Negli anni Maurizio Costanzo ha parlato della Rordiguez in più occasioni. Nel 2019 la showgirl argentina era rimasta senza programmi e sul web si parlava di un periodo di pausa o addirittura di un possibile addio alla televisione. In quell’occasione Costanzo ha speso delle belle parole per Belen.

“Belen non sparirà assolutamente dalla tv. Anche se non sono ancora stati annunciati programmi per lei, la showgirl saprà ritagliarsi nuovi spazi nei palinsesti Mediaset, dove ormai è di casa e anche molto apprezzata. Ormai è diventata un’artista poliedrica, capace di fare da spalla e condurre con la stessa scioltezza. In televisione è un personaggio capace di far parlare di sé e fa anche da calamita per un certo pubblico, che ammira la sua bellezza. Ma se così non fosse, lei non si dispererebbe visto che ha un’attività da modella molto impegnativa. Non sottovalutatela, oltre che bella è una ragazza molto capace.

È una donna di spettacolo e sa come far parlare di sé o come comportarsi in certe situazioni”.