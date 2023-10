Belen: "Sento i miei sensi risvegliarsi dopo un inestimabile letargo"

La showgirl tornata molto attiva sui social dopo la separazione da De Martino: “Tutto quanto in me sorride”

“Non intendo vivere una vita facile senza scomodarmi, non intendo accontentarmi, non intendo far finta di non vedere, di non sentire, perché sento i miei sensi risvegliarsi dopo un inestimabile letargo”. Dopo settimane di silenzi che avevano fatto preoccupare i suoi followers, ed un ipotetico ricovero in una clinica di Brescia, da qualche tempo Belen Rodriguez si mostra nuovamente molto attiva sui social, non nascondendo più la sua relazione con il manager Elio Lorenzoni e scrivendo diversi messaggi che la vedrebbero in grande ripresa.

“Non intendo sventrare il mio sentiero burlandomi di quelle facce mascherate che balbettano ignoranza – aggiunge cripticamente la showgirl argentina, postando su Instagram insieme allo scritto una foto di due cavalli, uno nero e uno bianco, in atteggiamento tenero – rido forte senza spostare lo sguardo, tutto quanto in me sorride, e non intendo fermarmi”.