Belen rompe il silenzio sulla presunta gravidanza e il ritorno in televisione

Nei giorni scorsi sono circolate delle voci su una possibile nuova gravidanza di Belen Rodriguez. Secondo i rumor la showgirl argentina sarebbe incinta del suo nuovo compagno Elio Lorenzoni. Fabrizio Corona ieri è intervenuto ed ha smentito la notizia, l’ex re dei paparazzi dal suo magazine Dillinger ha fatto sapere che la conduttrice non sarebbe in attesa di un terzo figlio.

Poche ore fa la smentita è arrivata anche dalla diretta interessata. La Rodriguez su Instagram ha risposto ai commenti di alcuni follower e ha dichiarato di non essere incinta. Belen ha poi aggiunto che presto la rivedremo in televisione: “Non sono in dolce attesa, sono solo serena. Quando ritorno in televisione? Torno presto, fra poco poco, manca sempre meno e ritorno“.

Dove la rivedremo? Da zia Mara a Domenica In? Da Alessandro a Stasera C’è Cattelan?

La Rodriguez non sarà incinta, ma è anche vero che il terzo figlio potrebbe arrivare in futuro. Perché proprio la showgirl un anno fa da Silvia Toffanin a Verissimo ha confessato che vorrebbe un altro bambino.

“Penso che cecilia sarà una madre migliore di me. Lei è proprio nata per fare la madre e sono sicuro che sarà speciale. Con questo non voglio dire che io sia una cattiva madre, non voglio sminuirmi. Però sono una che pensa a mille cose, tra lavoro e tutto il resto.

Se mi è venuta voglia di allargare la famiglia? Devo dire di sì. Però non adesso, non penso che succederà a breve. Però sicuramente, il terzo figli mi piacerebbe averlo. Poi è ovvio che è tutto nelle mani del destino. Non so perché vorrei tre figli, forse perché io ho un fratello e una sorella. Però non adesso, almeno due anni ancora voglio aspettare. Con chi allargherò la famiglia? Non si sa, certamente non da sola. Vabbè dai staremo a vedere cosa succederà”.