Belen Rodriguez: via da Tu Si Que Vales e da Le Iene, chi al suo posto

Belen Rodriguez il prossimo anno non tornerà né a Tu Si Que Vales e neanche a Le Iene. Ad annunciarlo è stato Giuseppe Candela con una flash news su Dagospia.

A quanto pare l’argentina vuole prendersi una pausa dal mondo della televisione dato che se a Le Iene non è stata confermata, a Tu Si Que Vales ha detto lei addio dopo nove anni di co-conduzione.

Belen Rodriguez è stata una presenza fissa in tutte le nove stagioni di Tu Si Que Vales dato che è l’unica conduttrice ad averle fatte tutte. Le prime due edizioni le ha co-condotte con Francesco Sole (ma che fine ha fatto lui?), la terza aveva al suo fianco Simone Rugiati; dalla quarta alla settima è stata affiancata dall’inedito duo di sportivi Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara e le ultime due con l’intera squadra con l’aggiunta di Giulia Stabile.

“Candela Flash!” – ha scritto su Dagospia – “Belen Rodriguez Tu Si Que Non Vales. L’argentina ha deciso di lasciare lo show del sabato sera di Canale 5. Non è stata invece riconfermata a Le Iene. […] Per ora si accontenterà (con mega cachet) del ruolo di concorrente a Celebrity Hunted di Prime Video”.