Belen Rodriguez vende abiti su Vinted

Belen Rodriguez sta per traslocare e ha deciso di fare un po’ di “pulizia” nel suo guardaroba. La modella argentina ha aperto un canale su Vinted e ha messo in vendita online alcuni dei suoi abiti e calzature.

In totale, sono stati messi in vetrina 15 capi d’abbigliamento, con prezzi che variano da pochi euro a cifre più consistenti. Ad esempio, un paio di stivali è in vendita a 10 euro, mentre un maglione griffato Isabel Marant può essere acquistato per 400 euro.

Belen Rodriguez ha pubblicato una storia su Instagram per annunciare la vendita, invitando i suoi follower a “scatenarsi” e a dare una seconda vita ai suoi capi. Nel post è presente il link al suo profilo Vinted, dove è possibile visionare tutti i capi in vendita.

Tra i capi messi in vendita ci sono un maglione fantasia Isabel Marant da 400 euro, stivali in denim The Attico da 500 euro, una felpa crop grigia Mar de Margaritas da 15 euro, un gilet beige Face to Face Style da 20 euro, pantaloni multicolore da 8 euro, un cardigan verde di lana Chalayan da 25 euro, un golf azzurro scollo a V Paul Lame, una t-shirt lana aperta sulla schiena Bluemarine da 35 euro, stivali neri con punta squadrata Rick Owens da 100 euro, un maglione fantasia Saint Barth da 35 euro, un golf blu Balmain da 90 euro, stivali neri camoscio da 10 euro, stivali alti color marrone da 25 euro, una camicia floreale Guess da 15 euro e una camicia a righe con corsetto Jacquemus da 100 euro.

Per acquistare gli abiti e le calzature proposti da Belen Rodriguez, è necessario accedere alla piattaforma Vinted e dirigere sull’account belen.rodriguez22. Alcuni capi risultano già venduti, mentre altri sono ancora disponibili.