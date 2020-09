Mentre Cecilia e Ignazio Moser sono tornati insieme dopo mesi di pausa di riflessione, la storia tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino pare essere finita definitivamente. Il bel napoletano durante l’estate ha avuto dei brevi flirt, la moglie invece adesso ha una relazione con l’hairstylist Antonino Spinalbese, che era presente anche al suo compleanno.

“Grazie per tutto quest’amore! È stata una sorpresa di compleanno inaspettata per me, grazie alla mia famiglia, che più bella di così ancora la devo trovare! Grazie ai miei amici che mi sono sempre accanto e non se ne vanno mai, e un grazie forte alla vita, che non smette mai di stupirmi, regalandomi emozioni indescrivibili”.

Nonostante i suoi post pieni di positività, una follower di Belen le ha scritto: “Buon compleanno, ma i tuoi occhi parlano. Lui ti manca molto e si vede“. La risposta della Rodriguez non è tardata ad arrivare: “Ma chi? Vedete solo quello che volete vedere! I miei occhi adesso ridono!”.

Secondo diversi settimanali De Martino nei mesi scorsi ha provato più volte a riconquistare la sua ex compagna, ma senza successo. Quindi la versione di Belen Rodriguez pare sia vera, lei ha voltato pagina.

Io comunque una seconda terza possibilità gliela darei a Stefanone.

“La verità è che non è semplice quello che sto attraversando. Diciamo che non sono giornate facili per me, sono giornate davvero complicate. Non posso scappare, lo devo accettare e rispettare. Tengo alla mia famiglia, tengo al mio rapporto, sono una persona umana, sono una donna come tutte le altre che soffre. Quando vedo scrivere illazioni sul mio conto non ci sto più. Se io sono in giro per la città, e per casualità arrivano delle persone non è colpa mia. Non è una cosa organizzata da parte mia, mi conoscete abbastanza bene. Io non dico cavolate, odio le persone che organizzano le cose a tavolino e si spacciano per quello che non sono.

Per tutto il resto, quando me la sentirò e se me la sentirò, ma intanto lo farò perché siccome sono un personaggio pubblico e ad una certa le spiegazione bisogna darle, bisogna tirare fuori gli attributi a raccontare come stanno le cose. Perché altrimenti se ne occupano altri di raccontare le cose sul tuo conto e a me questo non sta più bene, perché sono una madre e ho delle responsabilità.

A volte la vita ti rimette davanti agli stessi problemi solo perché tu te ne accorga per davvero come stanno le cose, così si impara”.