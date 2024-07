Belen Rodriguez torna a punzecchiare Francesca Fagnani: “Perché ho detto no”

“L’amore? Sono romantica. Amo i miei figli ma anche mio padre, i fratelli, il fidanzato di turno…no, quello un po’ meno. L’amore mi ha anche fatto a brandelli, ma alla fine vinco io. Ho paura di non avere più un matrimonio stabile. Di non avere più le stesse energie di una volta. Di invecchiare da sola. Di perdere i miei cari. Sono paure che abbiamo tutti e ne parliamo poco. Sarebbe meglio farlo. Invece sui social dobbiamo essere sempre perfetti”.

Giorni fa, a un evento televisivo a Benevento, l’argentina ha detto su Belve: “Che cosa ne penso? Mi sembra un programma diverso, anche originale, pieno di pepe, però al suo posto sarei un po’ più buona. So che non farebbe lo stesso share se fosse così, ma io sarei più comprensiva con chi ho davanti. Non farei la cattiva solo perché mi conviene farlo”.

“Adesso ho quasi 40 anni; aspetto che il pubblico si scordi che ero la ‘bellona’ di turno e mi veda solo come presentatrice. I vantaggi di lavorare in tv? Sono tanti: faccio veramente quello che vorrei fare e cerco di trasmettere leggerezza al pubblico. Lo svantaggio è che, come capita a tutti gli essere umani, uno magari non sta sempre benissimo e il mondo dello spettacolo questo non te lo concede: dovresti essere sempre impeccabile, sempre in forma”.