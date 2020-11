Lo scorso ottobre Belen Rodriguez, intervistata da Il Fatto Quotidiano, aveva parlato dei suoi guadagni divisi fra televisione e Instagram, omettendo però quelli delle sue società, la Icona Production, di cui ha il 50% delle azioni e la The Family Factory, di cui possiede l’80%.

A farle in conti in tasca su quella società che gestisce modelli e attori è stato il portale Il Tempo, che ha scritto:

“Il terzo bilancio della Icona Production […] ha chiuso il 2019 con ricavi per oltre 1,1 milioni di euro raddoppiati dai 530mila euro dell’esercizio precedente e un utile in progresso da 53mila a 76mila euro”.

E ancora:

“The Family Factory […] il cui bilancio mostra ricavi per 1,1 milioni, ha venduto lo scorso anno il 49% di Cotril Salons, ambizioso progetto di costruzione di una catena di saloni di hairstyling in affiliazione e franchising. A comprare sborsando 528mila euro è stata la Cotril di Marco Artesani, affermato imprenditore della cosmesi tricologica e di cui Belen è stata testimonial che guida un gruppo con ricavi per oltre 19 milioni”.