Belen Rodriguez svela segreti e verità su Belve Italia

La nuova stagione di “Belve” ha debuttato con attese interviste a Belen Rodriguez, Isabella Rossellini e Rita De Crescenzo. Quella con Belen ha fatto particolarmente parlare, poiché è stata l’occasione per rivelare tensioni passate con la sorella Cecilia. La conduttrice argentina ha condiviso: “Non ci siamo sentite per molto tempo. Non voglio giustificarmi, ma lei era incinta e non voleva parlarmi. Aveva gli ormoni un po’ sballati. Ha avuto ragione, ma non voleva parlare con me. Ho fatto una marachella un po’ grave, ma mi ha perdonato”.

Belen ha discusso anche dei suoi amori rivelando il suo carattere impulsivo: “Sono aggressiva, manesca. Quando mi parte ‘la sudamericana’… I miei fidanzati li ho menati tutti. De Martino è quello che ne ha prese di più”.

Tuttavia, non tutti hanno apprezzato l’intervista. Alcuni spettatori hanno fatto notare che Belen non si è davvero messa a nudo, non approfondendo a sufficienza. Tre giorni prima della messa in onda, Belen aveva condiviso un post su Instagram in cui annunciava la sua partecipazione al programma, esprimendo un mix di emozioni: “Non so se per fortuna o per disgrazia sarò da Belve con Francesca Fagnani. Vi aspetto”.

Sotto il post, sono emersi commenti contrastanti. Una donna ha difeso Belen dicendo: “Mi piacerebbe sapere quali errori madornali avrebbe fatto questa donna. Siete così giudicanti”. In risposta, Belen ha detto: “Ormai si va oltre!”.

Dopo l’intervista, un utente ha dichiarato di non averla trovata convincente, descrivendo Belen come qualcuno che ha risposto a monosillabi. A difenderla è intervenuta anche sua madre, Veronica Cozzani, che ha contestato le critiche sul suo profilo social.