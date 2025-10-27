16.6 C
Gossip

Belen Rodriguez svela segreti e amori in un’intervista esplosiva

Belen Rodriguez ha rilasciato un’intervista intrigante a “Belve”, condotta da Francesca Fagnani, che andrà in onda su Rai Due il 28 ottobre. Nel corso della chiacchierata, la modella argentina ha affrontato temi delicati, tra cui la sua passata relazione con Stefano De Martino e alcune esperienze intime con donne. Alla domanda sulle sue affermazioni ironiche riguardo a una possibile chiusura con gli uomini, Belen ha risposto di aver avuto esperienze ma ha chiarito di preferire ancora “il manzo”.

Riguardo alla sua vita sentimentale attuale, Belen ha confermato di essere single e ha scherzato sul suo calendario personale, citando che l’ultima volta che ha avuto rapporti risale a metà agosto. La giornalista ha cercato di scoprire la sua più grande trasgressione, ma Belen ha preferito mantenere il mistero, affermando di avere un “bel lato oscuro”.

L’intervista ha anche toccato momenti difficili della vita di Belen, tra cui un periodo di depressione dopo la fine del matrimonio con De Martino, durante il quale ha raccontato di chiudersi in casa per due mesi e di aver necessitato di cure in una clinica. Alla domanda sui problemi con la droga, ha negato abuso, ammettendo di aver avuto una dipendenza dalle benzodiazepine, che considera seria.

Belen ha parlato anche delle sue liti con gli ex fidanzati, ammettendo di essere “caliente” e di aver avuto comportamenti poco pacati. Sorprendentemente, ha dichiarato che il suo amore più grande è stato Marco Borriello, non De Martino, con cui ha avuto parole dure, sottolineando che un amore tossico può distruggere la stima reciproca. Infine, ha condiviso la sua delusione per la sua carriera professionale, auspicando di avere più opportunità di esprimersi.

