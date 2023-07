Il nome di Belen Rodriguez è stato uno dei grandi assenti durante la presentazione dei Palinsesti Mediaset 2023 – 2024. L’argentina, infatti, è rimasta orfana di ben due programmi. E non due programmi secondari, bensì quello di punta di Italia 1 (ovvero Le Iene) e uno di punta del sabato sera di Canale 5 (ovvero Tu Si Que Vales).

E se a Le Iene sarà sostituita dalla giornalista Veronica Gentili a Tu Si Que Vales la sua postazione dietro al banco dei conduttori rimarrà vuota. Dopotutto sono rimasti in tre a condurre lo show e direi che bastano e avanzano.

In risposta a una follower che ha lamentato la sua assenza accusando Pier Silvio Berlusconi (“ma che caz sta combinando? mah!“) Belen Rodriguez ha precisato di essersene andata lei di sua spontanea volontà.

Belen Rodriguez svela perché ha lasciato Mediaset

Ma perché Belen Rodriguez ha lasciato la conduzione di due programmi di punta delle reti Mediaset rinunciando così fior fior di quattrini? A rispondere è stata lei, sempre su Instagram: lo ha fatto per seguire le sue aziende. Insomma, a eccezione di Celebrity Hunted di Prime Video (che ha già registrato in coppia con sua sorella Cecilia), Belen ha deciso di abbandonare (momentaneamente?) la televisione per dedicarsi a tempo pieno alle sue collezioni di moda, alle pubblicità ed agli impegni privati.

L’era del monopolio “Belen” in ogni canale Mediaset è ufficialmente finita.