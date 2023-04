Belen Rodriguez sulle voci del divorzio con Stefano: frecciatine della conduttrice

La puntata dell’undici aprile de Le Iene è stata condotta solo da Max Angioni e l’assenza di Belen Rodriguez ha fatto discutere. Sui social sono circolati rumor su una possibile crisi con Stefano De Martino, c’è addirittura chi ha parlato di divorzio. Ieri sera la conduttrice argentina è tornata al timone della trasmissione di Italia 1 ed ha spiegato come mai la settimana scorsa è rimasta a casa sua. Nessuna separazione in vista, anzi, la Rodriguez ha anche lanciato delle frecciatine a chi la voleva in rotta con Stefano. A tenere Belen lontana dagli studi Mediaset è stato il Covid.

“Ci siamo, benvenuti ad una nuova puntata de Le Iene. Prendete appunti: non sono incinta, non sono scappata in Argentina, non ho divorziato, non ho una crisi personale. La settimana scorsa ho saltato Le Iene perché avevo il Covid. Questo è il motivo per cui non c’ero. Ma, tranquilli, che per tutto il resto c’è ancora tempo. Vi potrò ancora deludere.

#Belen assente a #LeIene perché ha il COVID? Ho sentito bene? — drb (@dottorbarbieri) April 11, 2023

Belen Rodriguez sul divorzio mai arrivato con Stefano De Martino.