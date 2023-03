Belen Rodriguez su Barbara d’Urso e Alessia Marcuzzi dopo gli screzi del passato

Nell’ultima puntata de Le Iene Belen Rodriguez ha ospitato Michelle Hunziker e tra le tante cose le ha chiesto di dire in cosa sono meglio di lei alcune donne del mondo dello spettacolo. La Hunziker ha risposto senza esitazioni.

“In cosa Ilary Blasi è meglio di me? Oddio, a giocare a Burraco. Alessia Marcuzzi? Lei è una che fa tanto yoga. Tu? Te Belen sei un peccato caldo, io un peccato freddo. Comunque sei meglio di me in sensualità tesoro mio, non ce n’è. Devi insegnarmi ancora tante cose sai. Barbara d’Urso? Lei in più di me ha il fatto è che è la regina della mimica facciale”.

I comici in studio hanno fatto notare alla conduttrice che la foto scelta di Alessia non le rendeva giustizia, ma la Rodriguez ha subito risposto: “Ma cosa dite? Ma se è stupenda e va benissimo così“. Quando invece Michelle ha parlato della mimica facciale di Barbara, Belen ha aggiunto: “Sì la sua mimica, come sbatte gli occhi lei nessuno. Perché ridete? Guardate che è vero, è una cosa complicata da fare col viso dai“.

Belen Rodriguez, le vecchie dichiarazioni su Barbara e Alessia Marcuzzi.

Nel 2019 in un’intervista rilasciata a Il Fatto Quotidiano la showgirl argentina ha detto di non avere nulla contro la d’Urso: “Vi svelo una cosa, noi abbiamo avuto una discussione quando ero fidanzata con Fabrizio Corona. Quella volta che l’ho mandata a quel paese a le Iene? La reazione non è stata forse delle più gradite ma io non ho nulla contro di lei. I suoi programmi non li apprezzo ma li rispetto, lei è comunque una grandissima professionista che fa il suo lavoro. Il suo ruolo lo copre alla perfezione. Non posso dire nulla davvero“.

Un anno fa durante un gioco de Le Iene Belen Rodriguez ha fatto delle rivelazioni su alcuni personaggi e su Alessia Marcuzzi (che secondo dei rumor di Dagospia avrebbe avuto un flirt con De Martino) ha detto: “La conosco da 10 anni. Se le voglio bene? No, non direi. Non penso proprio me ne voglia nemmeno lei. Perché dico questo? Una volta mi ha chiamata e mi ha insultata pesantemente. Abbiamo fatto delle serate insieme, alcune cene e ci siamo divertite tanto. Se ci siamo ubriacate insieme? Lei non ha bisogno di bere per sembrare ubriaca, è molto simpatica e divertente. Esteticamente è bella, ma siamo due cose diverse. Professionalmente è molto brava. Non posso dire che sia sempre stata corretta con me. C’ho anche litigato. Se ho avuto un flirt in comune con lei? Em, non lo so. Una parola per descriverla? Frizzante“.