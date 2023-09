Belen Rodriguez sta male: le rivelazioni di Corona, che attacca Cattelan

Stasera è Cattelan ieri è partito con un buon 8,3% di share e 555.000 telespettatori. Alessandro Cattelan ha aperto la prima puntata con un esilarante monologo sulla mancata ospitata di Belen Rodriguez. Il conduttore ha scherzato sul fatto che la showgirl abbia giustificato il suo palo con dei problemi di salute e che abbia poi pubblicato una storia in un locale.

Fabrizio Corona in una serie di storie Instagram ha attaccato Alessandro Cattelan ed ha anche aggiunto che Belen non sta bene: “Cattelan al posto di infamare Belen, che se sta male va lasciata stare, fammi una statua e torna con un taglio di capelli che si addice al tuo stato di uomo medio senza talento e sopravvalutato“.

Ma cosa è successo a Belen?

“Belen è stata più importante di Nina, più importante di tutte. Quella con Belén è la più importante della mia vita. Più di un matrimonio, più di Nina. Ora non la vedo più e non la sento più ma ci legherà sempre un grande affetto. Ci siamo incontrati di recente e l’ho trovata molto maturata: penso che oggi sia una delle ragazze con più valori e con il più forte senso della famiglia che io conosca. L’amore per Belen era diverso da quello con Silvia: era folle e spericolato. Quando lo vedo Iannone nelle foto sui giornali con lei ogni tanto mi confondo e penso di essere io.

Belén la amavo davvero, ma per me nell’amore rientra il guadagno. Mi svegliavo e Belén in effetti era il mio primo pensiero. Il pensiero non è un punto, è una galassia. La galassia Belén comprendeva il grande e luminoso astro Guadagno-tramite-Belén. Chiudevo io i contratti al posto suo, per le campagne pubblicitarie di questo o quel brand, e mi tenevo a sua insaputa l’ottanta, il novanta per cento o anche di più. Esempio: mi offrono trecentomila euro per farle girare uno spot su una società di scommesse online, le do ventimila euro d’acconto, la società salta, lo spot non va in onda, mi tengo duecentottantamila euro”.