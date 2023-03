Belen Rodriguez spiega l’assenza da Le Iene

La settimana scorsa Belen Rodriguez non era alla conduzione de Le Iene e al posto suo c’era Claudio Santamaria. Ieri sera la conduttrice è tornata al timone dello show di Italia Uno ed ha subito spiegato il motivo della sua assenza. Nessun analogia con il caso dei Teo Mammucari (che avrebbe avuto dei dissapori con Davide Parenti), la Rodriguez non è stata bene e ha avuto bisogno di qualche giorno di riposo.

“Benvenuti a una nuova puntata de Le Iene. Allora parliamo un attimo, la settimana scorsa mi sono assentata dal mio programma preferito che come sapete è Le Iene. Qualcuno l’ha notato e mi ha scritto ‘Tutto bene?’. Non vi ho risposto in quel momento, adesso comunque sto benissimo. Però ammetto di aver avuto bisogno di fermarmi per qualche giorno. Ho resettato la macchina e fatto anche il tagliando. Perché ormai la mia è una macchina di una certa età. Quindi abbiate un po’ di pazienza con me. Adesso però posso ripartire con tutti i miei colleghi e stasera anche con Francesca Michielin e Fiorella Mannoia”.