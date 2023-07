Belen Rodriguez spera che Mediaset non le chiuda le porte, le sue parole

Belen Rodriguez dalla prossima stagione televisiva non avrà più spazio sulle reti Mediaset, ma questo – nonostante sia stata una sua decisione – spera sia un semplice arrivederci e non un addio.

“Ringrazio infinitamente Mediaset per tutti i meravigliosi momenti lavorativi passati assieme, anni in cui non ho mai smesso di imparare”.

Ha esordito così Belen Rodriguez su Instagram annunciando pubblicamente il suo arrivederci (momentaneo?) al mondo della tv.

“Ringrazio il Presidente per avermi scelta e confermata in tutti questi anni, e per le parole che ha sempre pronunciato per me. Un grazie particolare a Maria De Filippi, per tutti i consigli e per l’opportunità di esprimere me stessa. Infine grazie a Davide Parenti per avermi accolta nella sua grande famiglia e per avermi fatta commuovere e divertire come non mai. Quello di oggi per me non è un addio ma, spero, solo un grande arrivederci“.

Belen Rodriguez ha salutato la tv con un arrivederci, bisognerà però vedere se troverà ancora le porte aperte quando busserà di nuovo.

Belen Rodriguez: 16 anni in tv senza mai fermarsi

L’argentina ha debuttato in tv partecipando nel 2007 al programma satirico di Rai2, La Tintoria. Grazie a quell’esperienza e al fatto che fosse la fidanzata di Marco Borriello, l’anno successivo Simona Ventura l’arruola per L’Isola dei Famosi dove conquista il secondo posto dietro Vladimir Luxuria. Da lì, il fenomeno Belen.

Mediaset l’arruola prima per Scherzi A Parte e poi per Sarabanda, fino al boom del Festival di Sanremo che ha co-condotto per due anni consecutivi con tanto di farfallina in bella vista. Fa un paio di programmi in Rai, poi di nuovo passa a Mediaset per condurre Colorado e per Amici di Maria De Filippi. Lì conosce Stefano De Martino e il resto è storia. Emma, le corna, le copertine, il triangolo: la sua faccia finisce ovunque.

Maria De Filippi l’arruola così per Amici, Italia’s Got Talent, Tu Si Que Vales, Pequenos Gigantes e pure per Selfie – Le Cose Cambiano. La vediamo poi condurre Striscia, Balalaika, numerosi programmi evento fino ad arrivare a Le Iene.

Ora si dedicherà al mondo dell’imprenditoria.