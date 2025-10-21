Belen Rodriguez sorride con il chirurgo Kemal Alagol

Belen Rodriguez torna nuovamente al centro dell’attenzione dei media. La modella argentina è stata sorpresa in compagnia di Kemal Alagol, un chirurgo conosciuto nel mondo del jet set, secondo quanto riportato da Chi Magazine. Le fotografie mostrano i due in atteggiamenti affettuosi mentre lasciano un palazzo, dopo aver trascorso una cena insieme la sera precedente. Belen, al mattino, è tornata nell’hotel per recuperare i bagagli, con Kemal al suo fianco in ogni momento. Prima di separarsi, i due si sono scambiati un bacio appassionato in auto.

Il settimanale ha descritto Kemal come un uomo di grande fascino, ben inserito nei circoli altolocati di Roma e Milano. Le sue qualità sembrano aver colpito Belen, anche se è ancora presto per parlare di una vera e propria relazione. La modella, in passato, ha vissuto esperienze sentimentali significative e ora preferisce godersi il momento, lasciando che il tempo decida se il loro legame si approfondirà o rimarrà un flirt.

Parallelamente, Belen sta affrontando un periodo di cambiamenti nella sua vita personale. Dopo la separazione da Stefano De Martino, ha affrontato la depressione, ma è riuscita a superare questo momento difficile. Recentemente è diventata zia, poiché la sorella Cecilia ha dato alla luce una bambina di nome Clara Isabel. Nonostante un temporaneo allontanamento tra le sorelle, la nascita della nipote le ha unite nuovamente. C’è stata anche della tensione tra Belen e il cognato Ignazio Moser, ma pare che abbiano risolto i loro contrasti nelle ultime ore.