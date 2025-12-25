Belen Rodriguez si confida sui suoi amori e il gossip in Italia

Belen è stata una delle protagoniste di molte copertine del settimanale Chi, quindi in occasione dei 30 anni della rivista, la showgirl argentina ha voluto mandare una lettera e ripercorrere la sua storia fatta di amori passionali, vissuti con il fuoco, ma anche le scottature, i dolori e le rinascite. Belen ha 41 anni e vuole ricominciare, desidera conoscere e frequentare una persona serenamente, alla luce del sole, senza le pressioni o le aspettative di prima.

Belen non nasconde di aver attraversato relazioni vissute più per paura della solitudine che per reale convinzione, ammettendo che le storie che ha avuto sono state più dettate dal fatto che non voleva stare sola e ha riempito determinati vuoti. Tuttavia, oggi sono cambiate le premesse, poiché ha imparato a vivere i momenti di solitudine e ha i suoi figli che la fanno sentire amata.

Nella lettera, la conduttrice affronta anche il rapporto complesso con l’esposizione mediatica e con il gossip che da sempre accompagna la sua carriera. Ammette che capisce che la gente voglia sapere, ma ci sono stati momenti nei quali avrebbe voluto essere lasciata sola. Tuttavia, è anche obiettiva e riconosce che dal gossip ha avuto tanto e ha dato tanto. Il punto più delicato del suo ragionamento è che non ha imparato a farmi una corazza, e quando esce qualcosa contro di lei, subisce perché non crede sia giusto essere presa di mira.