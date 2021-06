Belen Rodriguez non ha praticamente mai parlato di Ignazio Moser, ma ieri sera si è sbilanciata. All’inizio della finale de L’Isola dei Famosi la sorella di Cecilia ha dedicato un pensiero al bel naufrago. La Rodriguez senior ha ammesso di essere di poche parole, ma ha anche aggiunto di essere fiera di suo cognato.

“Sai che sono di poche parole. Vederti in questo programma mi ha fatto sentire fiera di essere ‘la tua cognata’. Voglio dirti che sei stato un grande“.

La showgirl argentina ha anche pubblicato il video del bacio tra Cheche e Iganzio ed ha commentato: “Voi due siete belli da morire“.

Ilary Blasi infatti ha fatto rincontrare Moser e la sua fidanzata in Honduras ed ha consigliato ad Ignazio di fare una bella proposta di matrimonio, ma lui ha rifiutato (cringe alert).

Scatto da centometrista per il nostro Ignazio ❤️😭❤️ #Isola pic.twitter.com/f22uaHyuPQ — L’Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) June 7, 2021

Quindi in definitiva: Belen si è piazzata seconda, Chechu terza, Ignazio quarto…ultima ruota del carro Jeremias 😂😂 #isola — Adele (@justadeade) June 7, 2021

Ciao Ignazione, ti ricorderò così…



Belen Rodriguez: l’addio a Stefano De Martino.

“Sono molto serena, è lecito che una famiglia, che si è rotta un po’ di tempo fa, ci riprovi. Trovo sia molto bello provarci fino alla fine. Quando le cose non vanno bisogna continuare e andare avanti, bisogna continuare a sognare. […] Io credo tanto nell’amore, ci ho sempre creduto e ci spero ancora. […] Se non ci riprovi ti resta il dubbio, con i se e con i ma non si concretizza niente. Io sono una persona che fino all’ultimo respiro da tutta se stessa. Se non avviene ciò che voglio giro i tacchi e cambio rotta però ci ho provato. In questo momento, io single? No, assolutamente no”.