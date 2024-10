Belen Rodriguez: Scopri il Suo Attico Minimalista

Belen Rodriguez, la famosa showgirl argentina, ha recentemente condiviso sui social dettagli della sua nuova casa a Milano, un attico situato vicino al quartiere City Life. Acquistato un anno fa, l’immobile ha subito una ristrutturazione e ora è pronto per il trasloco. Nelle immagini condivise sui social media, emerge un grande salone elegante caratterizzato da un divano extralarge marrone, pavimenti in parquet chiaro a spina ungherese, un tavolino di design e luce soffusa. La scelta cromatica è dominata da toni neutri e un tocco di nero, conferendo un’aria minimalista e contemporanea, pur mantenendo un senso di lusso discreto.

La showgirl ha deciso di abbandonare la casa in cui ha vissuto con l’ex compagno Stefano De Martino, e il nuovo attico rappresenta un nuovo inizio per lei. Tra i dettagli mostrati, oltre al salone, ci sono accenni a un bagno e altri spazi, tutti caratterizzati da finiture chiare e eleganti. Gli infissi, le luci e alcuni elementi di rubinetteria si presentano in nero, una scelta apprezzata per la sua raffinatezza, ma che alcuni considerano un po’ cupa.

Il trasloco sembra essere in corso, con diverse valigie e abiti in evidenza nelle immagini, suggerendo che Belen stia finalmente preparando il suo nuovo nido. A darle una mano in questo momento ci sarebbe anche De Martino, con il quale sembra esserci una distensione nei rapporti, almeno per il bene del loro figlio Santiago. Dalle foto pubblicate, si nota la presenza dell’ex ballerino di “Amici” e della madre di Belen, Veronica Cozzani, il che sottolinea un clima familiare positivo durante questo importante cambiamento.

Con l’arrivo della nuova casa pronta, Belen sembra pronta per questa nuova fase della sua vita, mostrando al contempo una cura particolare per l’estetica del suo ambiente domestico. La sua scelta di stile, caratterizzata da dettagli minimalisti e neutri, riflette un senso di modernità che affascina i suoi fan.