Belen Rodriguez è molto sul suo account Instagram dove a cadenza quotidiana condivide foto per la gioia dei suoi quasi 10 milioni di follower (9,7 se vogliamo essere pignoli); ma questa volta a far parlare non è stata una sua foto da book o in compagnia del suo nuovo compagno, Antonino Spinalbese, bensì uno scatto dei suoi piedi con indosso un paio di scarpe col tacco. Nella didascalia della foto, l’argentina ha scritto “Sulle mie scarpe…”.

Un post da fashion guru che era passato quasi inosservato, se non fosse per la pagina Very Inutil People che ha scoperto l’inganno ed ha avvertito la diretta interessata: le gambe nella foto incriminata non appartengono a Belen Rodriguez, ma alla modella russa Maya Zaboshta. Quello scatto, che l’argentina ha condiviso scrivendo “sulle mie scarpe”, infatti, è stato caricato dalla ragazza russa su Instagram ad aprile dello scorso anno.

La modella, venuta a conoscenza del furto, ha così commentato il post di Belen: “It’s my photo!”.

Il commento di Maya Zaboshta ha ricevuto più di 1000 like, ma Belen Rodriguez, al momento, non ha replicato.

Scusate, ma non ci stiamo soffermando abbastanza sul trash di Belén che spaccia per sua una foto di un’influencer russa che con eleganza la sputtana sui social ✈️✈️✈️✈️ pic.twitter.com/16BU1Suq2r — • Ɖαиιɛℓα • (@Da_Tzn) January 11, 2021

Raga ma l’influencer russa è NERA 🚀🚀🚀🚀🚀🚀 pic.twitter.com/LOfE8vWO8r — • Ɖαиιɛℓα • (@Da_Tzn) January 11, 2021

Belen Rodriguez e Maya Zaboshta, i post a confronto

Belen ha condiviso la foto due giorni fa, Maya lo ha fatto nell’aprile del 2020.

Cara Belen, come direbbe l’iconico Emilio Fede: