Belen Rodriguez riunita con Cecilia e Ignazio Moser in famiglia

Un’immagine ha messo a tacere il gossip che circolava su Belen Rodriguez e i suoi familiari. La foto pubblicata da Veronica Cozzani ritrae Belen, Cecilia e Ignazio Moser seduti insieme a cena, sfatando così le voci di tensioni tra loro. Cecilia e Ignazio hanno recentemente accolto la loro prima figlia, Clara Isabel. In un momento di distrazione, Belen aveva anticipato la nascita della bambina su Instagram, suscitando malumori tra i familiari. Si diceva che Ignazio fosse adirato per questo spoiler e che questo gesto avesse messo in crisi i rapporti con Belen.

Le sorelle Rodriguez avevano in parte confermato che ci fossero stati dei contrasti, ma nulla di serio. Tuttavia, secondo alcune fonti vicine alla situazione, Belen e Cecilia avrebbero persino smesso di parlarsi per un certo periodo. Anche Ignazio sarebbe stato coinvolto, con rapporti poco cordiali con la cognata, tanto che in passato avevano smesso di seguirsi su Instagram, un gesto molto commentato.

Con la nascita di Clara Isabel, dopo il maldestro annuncio di Belen, voci di una loro rottura sembravano riemergere, soprattutto perché la modella non aveva più menzionato l’evento sui social. Ma ora la foto pubblicata dalla madre ha dimostrato che la famiglia si è riunita.