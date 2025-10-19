17.8 C
Roma
domenica – 19 Ottobre 2025
Gossip

Belen Rodriguez riunita con Cecilia e Ignazio Moser in famiglia

Da stranotizie
Belen Rodriguez riunita con Cecilia e Ignazio Moser in famiglia

Un’immagine ha messo a tacere il gossip che circolava su Belen Rodriguez e i suoi familiari. La foto pubblicata da Veronica Cozzani ritrae Belen, Cecilia e Ignazio Moser seduti insieme a cena, sfatando così le voci di tensioni tra loro. Cecilia e Ignazio hanno recentemente accolto la loro prima figlia, Clara Isabel. In un momento di distrazione, Belen aveva anticipato la nascita della bambina su Instagram, suscitando malumori tra i familiari. Si diceva che Ignazio fosse adirato per questo spoiler e che questo gesto avesse messo in crisi i rapporti con Belen.

Le sorelle Rodriguez avevano in parte confermato che ci fossero stati dei contrasti, ma nulla di serio. Tuttavia, secondo alcune fonti vicine alla situazione, Belen e Cecilia avrebbero persino smesso di parlarsi per un certo periodo. Anche Ignazio sarebbe stato coinvolto, con rapporti poco cordiali con la cognata, tanto che in passato avevano smesso di seguirsi su Instagram, un gesto molto commentato.

Con la nascita di Clara Isabel, dopo il maldestro annuncio di Belen, voci di una loro rottura sembravano riemergere, soprattutto perché la modella non aveva più menzionato l’evento sui social. Ma ora la foto pubblicata dalla madre ha dimostrato che la famiglia si è riunita.

Articolo precedente
Polonia: Estradizione di un Ucraino per Attacco a Nord Stream
Articolo successivo
Scopri i Piani Futuri di SNL: Novità e Anticipazioni
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.