Belén Rodriguez risponde alle accuse di non far vedere la figlia a Spinalbese

Dopo le accuse di non far vedere Luna Mari a Spinalbese, Belén Rodriguez rompe il silenzio sui social

Mentre sta cercando di guarire dall’influenza australiana insieme a sua figlia Luna Mari, Belén Rodriguez è finita al centro delle polemiche sui social. La modella argentina è stata accusata di non far vedere sua figlia ad Antonino Spinalbese al Grande Fratello Vip. Tuttavia, la sua risposta non è tardata ad arrivare. Scopriamo insieme cosa è successo nel dettaglio.

Belén Rodriguez non finisce mai di stupire tutti i suoi fan. Nel corso delle ultime ore la showgirl è tornata ad occupare il centro della cronaca rosa. Questa volta a renderla protagonista di un gossip sono state le numerose accuse in cui viene definita la responsabile delle notizie che Antonino Spinalbese non riceve su sua figlia Luna Marì al Grande Fratello Vip.

Di recente la modella argentina ha comunicato a tutti i suoi fan di aver contratto l’influenza australiana insieme a sua figlia attraverso un video pubblicato sui social. Tra gli utenti che hanno commentato il post c’è chi l’ha accusata di impedire ad Antonino Spinalbese di vedere sua figlia. Tra i vari commenti possiamo leggere:

Manda una foto al padre che sta al Grande Fratello da quasi tre mesi e ancora non gliel’hai fatta vedere. Sarebbe un bel gesto per lui.

Inutile dire che dinanzi a tali polemiche, la risposta della compagna di Stefano De Martino non si è fatta attendere. Queste sono state le sue parole:

Nessuno glielo ha mai vietato.

Sin da quando Spinalbese ha fatto il suo ingresso al Grande Fratello Vip, Belén Rodriguez ha preferito rimanere fuori dalle dinamiche del suo ex fidanzato nel programma condotto da Alfonso Signorini. Che l’ex parrucchiere non abbia ancora ricevuto nessuna sorpresa dall’esterno è un dato di fatto. Tuttavia ciò non esclude la possibilità che la modella argentina potrebbe aver sentito in segreto il gieffino.