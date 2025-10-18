Belen Rodriguez rinnova la sua carriera, Stefano a disagio

In questo inizio di autunno, Stefano De Martino sta passando un periodo difficile, soprattutto a causa della rinascita professionale di Belen Rodriguez. Secondo alcune voci, questa stagione segna un rilancio significativo per la showgirl argentina, che, dopo un anno con poche apparizioni televisive, sta tornando in grande stile.

Belen ha già fatto il suo ritorno con il programma “Radio Due – Matti da legare”, e ci sono anche progetti per la sua partecipazione come ospite a “Belve” e potenziali impegni in “Saremo Giovani”. Questi nuovi successi sembrano generare malumore in De Martino, che potrebbe non gradire affatto la rinnovata visibilità della sua ex moglie.

Secondo quanto riportato da Dagospia, De Martino si trova già a fronteggiare un calo degli ascolti del suo show “Affari Tuoi” e ha avuto anche qualche problema personale, come la diffusione di video privati con la fidanzata Caroline Tronelli. Questa situazione potrebbe aggravarsi con il ritorno di Belen negli stessi ambienti professionali in cui lui è considerato una figura di punta.

Le voci suggeriscono che i rapporti tra i due ex non siano così sereni come vogliono far credere. De Martino, un conduttore che ha sempre suscitato grandi aspettative, dovrà ora adattarsi a una nuova realtà in cui Belen ha un ruolo di primo piano. La presenza di Belen in tv potrebbe diventare sempre più frequente, costringendo De Martino a trovare il proprio equilibrio in questa situazione.