Belen Rodriguez: Riflessioni su Salute e Rinascita nel 2023

Nel 2023, Belen Rodriguez ha vissuto una severa crisi personale che l’ha portata a ritirarsi dalla televisione, suscitando speculazioni su una possibile “cacciata”. Fabrizio Corona ha chiarito che la decisione era motivata dalla necessità di recuperare la propria salute. In un’intervista a Chi, Belen ha spiegato che il suo allontanamento era fondamentale per il suo benessere, affermando di aver avvertito la mancanza del lavoro come una parte essenziale della sua vita.

Riguardo alla sua depressione, Belen ha sottolineato che non era esclusivamente legata alla separazione da Stefano De Martino, ma piuttosto a una serie di esperienze dolorose. Ha raccontato di aver affrontato difficoltà, di essere cresciuta in un contesto difficile e di aver lavorato duramente per raggiungere i suoi obiettivi. Ha riconosciuto di aver vissuto sulla sua pelle il peso della fama e delle aspettative.

In merito a Fedez, Belen ha espresso empatia per le sue recenti dichiarazioni sulla salute mentale, affermando di aver trovato risonanza nei suoi testi. Ha ricordato inoltre che in passato ha frequentato il rapper, ma ha interrotto la relazione quando ha capito che la compatibilità non era presente, con qualche intromissione da parte del fratello Jeremias, come rivelato da Corona.

Belen ha concluso affermando che la fragilità di figure pubbliche come Fedez e lei può fornire coraggio a chi affronta difficoltà simili.

