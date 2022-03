Belen Rodriguez è uno degli assi nella manica di Virginia Raffaele ed ovviamente la sua imitazione non è potuta mancare neanche a LOL – Chi ride è Fuori.

L’attrice ha imitato Belen Rodriguez in due occasioni: in uno sketch con le gambe pelose (“non sono riuscita a farmi la ceretta è terrivile“) ed in un faccia a faccia con Maccio Capatonda. (“Ma sei terrivile, ma è Capatonda o Capotondo, perché non capisco guarda, ma è meraviglioso!“).

virginia raffaele è più belen di belen#lol2 pic.twitter.com/sXzAGkkEMs — ‎⎊ ¹ᴰvale ceo of tom ⁷ (@voidvalee) March 4, 2022

Virginia Raffaele in Belen con i peliiiiii aiutoooooo🤣🤣🤣🤣#LOL2 pic.twitter.com/b4zWoHfY5J — susy 👉🙂👈⚪️⚫️ (@susy_DV7) March 3, 2022

VIRGINIA HA ATTACCATO CON BELEN CON LE GAMBE PELOSE #LOL2 pic.twitter.com/5TrlJvXiSJ — Miriana ⚡️LOL2 ERA (@teeaahtee) March 2, 2022

I video sono stati visti anche dalla stessa Belen Rodriguez, che su Instagram ha commentato ridendo: “Questi [la sua risata, ndr] sono gli effetti indesiderati di LOL“. Insomma, sembrerebbe averla presa bene.

Belen Rodriguez, le dure critiche a Virginia Raffaele nel 2017

Un po’ di anni fa, però, Belen Rodriguez – stanca delle continue imitazioni della Raffaele che in quel periodo calcava un po’ la mano ironizzando sul divorzio e sull’educazione di Santiago – ha commentato:

“Non mi sta più simpatica quell’imitazione. Lei ha un talento smisurato, ma se un personaggio ti ha portato al successo lo devi anche rispettare. Se fai tante puntate con la parodia di Belen, o di altre, perché a me pare che non si rinnovi mai, non ci puoi massacrare così sempre. All’inizio era leggera, adesso è troppo. Si è persa nell’emulazione, ora si diverte più a fare vedere la sua coscia per dimostrare che anche lei ha una fisicità notevole, per mostrare le sue di gambe. È decaduta nella volgarità, scontata, banale”.

E ancora: