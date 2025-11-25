Belen Rodriguez preoccupa i fan con il suo atteggiamento

Durante l’evento di Vanity Fair Stories, Belen Rodriguez ha rilasciato una nuova intervista che sta facendo discutere. La conduttrice argentina ha ripercorso le sue dichiarazioni precedenti sulle sue relazioni del passato, in particolare sulla sua passata relazione con Stefano De Martino. Tuttavia, non sono state le sue parole a catturare l’attenzione, ma il suo atteggiamento durante l’intervista.

Belen è apparsa in difficoltà e affaticata, tanto che il conduttore dell’evento si è recato da lei per aiutarla. Seduta sulla sedia, è sembrata tranquilla, ma il suo sguardo e il suo comportamento hanno generato dei sospetti. Quando è uscita dallo studio, gli addetti l’hanno aiutata a salire sull’auto, suscitando preoccupazione tra i suoi fan.

Nell’intervista, Belen ha aggiunto ulteriori dettagli sulle sue dichiarazioni precedenti su De Martino e sulle sue relazioni del passato. Aveva dichiarato di aver “menato” tutti i suoi ex fidanzati, spiegando che in Argentina le cose si risolvono in quel modo. Tuttavia, le sue rivelazioni hanno attirato critiche, con alcuni spettatori che hanno notato che se fosse stato un uomo a dire una cosa del genere, si sarebbe creata una bufera.

Belen ha deciso di chiudere la parentesi con ironia, affermando di voler “mettere fine a questo cosa” e spiegando di essere sudamericana e di avere un’ironia diversa rispetto agli altri. Ha precisato di non aver davvero alzato le mani su tutti i suoi ex fidanzati e si è rivolta al pubblico chiedendo: “Alzi la mano chi non è mai stato tradito dal proprio marito o dalla moglie”.