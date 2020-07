Belen Rodriguez ha passato il week end a Napoli con la sua nuova fiamma, l’imprenditore Gianmaria Antinolfi, lunedì però è dovuta tornare a Milano al lavoro. Sono infatti iniziate le registrazioni della nuova edizione di Tu Si Que Vales e dietro le quinte del programma Mediaset la bella argentina ha lanciato una shade ironica al suo ex. In compagnia del migliore amico Mattia Ferrari, Belen ha detto:”Quando mi innamorerò ve lo farò sapere“.

Frase che ricorda quella detta da Stefanone quando ha smentito il presunto flirt segreto con Alessia Marcuzzi (che Belen Rodriguez avrebbe scoperto grazie ad un iPad).

“Ero al telefono con Alessia e con Paolo e ci siamo fatti una grossa risata nonostante il fastidio di una notizia del genere. Purtroppo sono consapevole della posizione mediatica che occupo in questo momento storico. Vi prometto che se mi innamorerò ve lo farò sapere . Godetevi l’estate”.

Belen cosa ci vuoi dire? Spill the tea sis.

“Chi, in edicola da mercoledì 8 luglio, le prime immagini esclusive del weekend a Napoli di Stefano De Martino, in compagnia di una bellissima Rodriguez… Ma questa volta non si tratta di Belen, dalla quale si è separato definitivamente, ma di Mariana, anche lei single dopo la fine della sua storia con l’ex naufrago dell’Isola dei Famosi Simone Susinna”.