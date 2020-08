Lo scorso giugno Belen Rodriguez si è sfogata dopo la rottura con Stefano De Martino e Simona Ventura l’ha consolata.

“Cara Belen sei una bella persona e io ti voglio bene. Per quanto mi riguarda , penso che se non fossi stata pronta ad accettare anche l’irriconoscenza, non avrei fatto del bene. Detto questo, il destino ti porterà tutto l’amore che meriti, bisogna solo avere la pazienza di aspettare il momento giusto”.

Adesso pare che Stefanone stia facendo di tutto per tornare insieme alla madre di suo figlio. Simona però è quasi sicura che non ci sia più nulla da fare per De Martino e Belen ed ha aggiunto che l’uomo giusto per la Rodriguez deve ancora arrivare.

“Visto e considerato che mi sento la sua madrina posso dire che il suo sia un gossip che fa vendere i giornali. – ha detto Simona a Chi – Su questa crisi poi si è detto tutto e il contrario di tutto. Per me il suo uomo non è ancora arrivato. Belen piace molto alle donne proprio perché è una che soffre. È una che segue sempre il cuore e che quando cade si rialza”.

Io invece in questo caso non sono del tutto d’accordo con Super Simo, credo infatti che Belen e Stefano potrebbero tornare insieme.