Belén Rodriguez perde le staffe a St. Moritz

Belén Rodriguez è nuovamente al centro dell’attenzione per un video pubblicato su TikTok. La showgirl e conduttrice radiofonica, nata a Buenos Aires, è stata ripresa mentre cercava di camminare su una strada ghiacciata a St.Moritz.

Nel video, Belén, con pelliccia e tacchi, esce da un’auto nera e tenta di raggiungere l’entrata di un lussuoso hotel boutique 5 stelle. Un ragazzo si avvicina e le offre aiuto, chiedendole: “Posso darti una mano?”, e lei accetta di buon grado. Successivamente, commenta: “Eh… mi ha lasciato. Mi ha lasciato così, ha detto ‘sta cadendo’ e se n’è andato”.

Dopo aver ricevuto aiuto, alcuni fan le hanno detto: “Sei bellissima”, e lei ha ringraziato con un sorriso. Questo gesto cordiale è avvenuto in un momento particolarmente difficile per Belén, che ha destato preoccupazione per le sue condizioni di salute in occasione di un recente evento di Vanity Fair.

La showgirl aveva poi chiarito di non stare affrontando un periodo facile e ha ricevuto il sostegno della sorella Cecilia, che le ha dato una nipote di nome Clara Isabel. Nonostante le difficoltà, Belén non ha perso il suo carattere e non esita a esprimere la sua rabbia quando necessario.