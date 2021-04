Belen Rodriguez è appena entrata nel settimo mese di gravidanza e su Instagram ha deciso di rispondere ad un po’ di domande poste dai fan in merito proprio all’arrivo della nascitura.

Luna Marì nascerà a fine giugno e sarà per Antonino Spinalbese (che ha solo 25 anni) la prima figlia, mentre per Belen Rodriguez il secondo dopo aver già avuto Santiago da Stefano De Martino nel 2013.

E’ stato proprio Santiago a comunicare ai novelli genitori l’arrivo di una femminuccia. Ecco il video:

“All’inizio avrei voluto non fosse stato così giovane” – ha confessato Belen Rodriguez in merito all’età anagrafica di Antonino Spinalbese, più giovane di lei di 9 anni – “Il problema è che quando ci ho pensato era troppo tardi per tornare indietro e smettere di frequentarlo sarebbe stato difficile, ma non è stato questo a convincermi di rimanere con lui, ma lo è stato il fatto che me ne sono accorta di quanto fosse uomo e di quanto in realtà la bimba fossi io. Ecco lui mi fa sentire una bambina al sicuro, e questo non ha prezzo o età per me”.